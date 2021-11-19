После жалобы в ГЖИ жильцам воронежской многоэтажки сделали ремонт в подъезде

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жильцы дома №56 на улице Пешестрелецкой устали ждать ремонта в своем подъезде и смотреть на облупившуюся краску, рисунки на стенах, грязь и паутину на потолке. УК с ремонтом не торопилась. Тогда люди написали жалобу в государственную жилищную инспекцию.

По обращению собственников надзорное ведомство провело проверку и выдало АО «УК Советского района» предписание об исправлении нарушений.

Вскоре после этого подъезд обрел цивилизованный вид: УК перекрасила стены и перила, а также побелила потолки и провела влажную уборку.