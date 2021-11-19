В воронежском парке «Алые паруса» установили контейнер для сбора пластиковых крышек

В парке «Алые паруса» появился еще один контейнер для сбора вторичных отходов. На этот раз – под крышки.

Как сообщили в городском управлении экологии, проект преследует две цели: сделать наш мир чище, за счет утилизации ненужных пластиковых крышечек, и помочь нуждающимся детям из вырученных за сдачу крышек средств.

- В Воронеже #Крышка_малышка работает с 2017 года, - рассказали в управлении. - За это время в сборе приняли участие сотни школ и детских садов, вузов и волонтерских отрядов, а так же сотрудники крупных компании, среднего и малого бизнеса.

За четыре города воронежцы собрали 20 тонн крышечек, выручив за их переработку 350 тысяч рублей. Проект позволил оказать помощь шести детям-инвалидам на приобретение необходимых им колясок, аппаратов для питания, корсетов.