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Общество19 ноября 2021 9:50

В Воронежской области выздоровели от коронавируса еще 187 человек

Число наших земляков, победивших жуткую болезнь, перевалило за 120 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
Благоприятных результатов ковидных тестов за сутки стало больше.

Благоприятных результатов ковидных тестов за сутки стало больше.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро пятницы, 19 ноября, санитарные врачи сообщили об еще 187 выздоровевших от коронавируса. На начало дня 18 ноября победивших COVID-19 было немного поменьше – 176. Всего же вылечились за время пандемии 121 692 жителя Воронежской области.

По сравнению с другими регионами России картина по выздоровевшим по-прежнему далеко не радужная – лишь 49 место. За сутки в трех других регионах Черноземья вылечились больше людей. Так, в Липецкой области ковид победили 426 человек (23 место в России), в Белгородской – 330 (33-е), в Тамбовской – 190 (48-е). И лишь в Курской за сутки выздоровели меньше – 154 человека. Это 55 место в России.