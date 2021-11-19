В Воронежской области выздоровели от коронавируса еще 187 человек

Благоприятных результатов ковидных тестов за сутки стало больше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На утро пятницы, 19 ноября, санитарные врачи сообщили об еще 187 выздоровевших от коронавируса. На начало дня 18 ноября победивших COVID-19 было немного поменьше – 176. Всего же вылечились за время пандемии 121 692 жителя Воронежской области.

По сравнению с другими регионами России картина по выздоровевшим по-прежнему далеко не радужная – лишь 49 место. За сутки в трех других регионах Черноземья вылечились больше людей. Так, в Липецкой области ковид победили 426 человек (23 место в России), в Белгородской – 330 (33-е), в Тамбовской – 190 (48-е). И лишь в Курской за сутки выздоровели меньше – 154 человека. Это 55 место в России.