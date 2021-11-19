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Общество19 ноября 2021 9:28

Еще 78 жителей Воронежской области умерли от коронавируса

Число жертв этой страшной болезни в нашем регионе перевалило за 8,2 тысячи человек
Олег КУЗНЕЦОВ
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Единой методики подсчета умерших от коронавируса за время пандемии так и не выработали.

Единой методики подсчета умерших от коронавируса за время пандемии так и не выработали.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро пятницы, 19 ноября, стало известно еще о 78 умерших от коронавируса за сутки. С некоторых пор их число в оперштабе напрямую не называют. Но их легко вычислить тем, кто знаком с правилами арифметики: 8 249 (именно такое количество умерших назвали 19 ноября) – 8 171 (данные на 18 ноября) = 78. 18 ноября смертей от ковида было значительно меньше - 42.

Впрочем, в оперштабе указали и данные сайта стопкоронавирус.рф. Там сообщают лишь о 33 лабораторно подтвержденных случаев смерти от коронавируса в Воронежской области на утро 19 ноября. Всего, по данным федерального сайта, в нашем регионе от COVID-19 умерли 5 442 человека. Видимо, там учитывают только данные ПЦР-тестов, игнорируя случаи коронавируса, диагностированные после КТ.