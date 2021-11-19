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Общество19 ноября 2021 8:54

В Воронежской области впервые за 11 дней увеличилось число заболевших коронавирусом за сутки

Заразились еще 748 человек
Юрий КОЗЛОВ
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Нагрузка на врачей по-прежнему существенно не снижается.

Нагрузка на врачей по-прежнему существенно не снижается.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро пятницы, 19 ноября, коронавирус диагностировали еще у 748 жителей Воронежской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе по борьбе с этой страшной болезнью. Напомним, 18 ноября стало известно о 746 случаях заражения. Таким образом, количество заболевших увеличилось впервые с 8 ноября. Общее число жителей Воронежской области, у которых обнаружили ковид с начала пандемии, теперь 169 030 человек.

Воронежская область в десятке худших регионов России по заражениям коронавирусом за сутки сейчас находится на восьмом месте. Помимо неизменной тройки из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, хуже, чем у нас, дела с суточной заболеваемостью в Самарской области, Краснодарском крае, Крыму и Нижегородской области.