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Общество19 ноября 2021 8:19

Еще 24,5 тысячи жителей Воронежской области сделали прививку от коронавируса

13 тысяч из них получили вторую часть вакцины
Юрий КОЗЛОВ
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Число привитых за сутки возросло почти вдвое.

Число привитых за сутки возросло почти вдвое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном оперштабе сообщили свежие данные о количестве жителей Воронежской области, прошедших вакцинацию за сутки. На утро пятницы, 19 ноября, уколы получили 24 528 наших земляков. 11 524 сделали первую часть прививки, 13 004 – вторую, то есть, скоро, по идее, у них должны выработаться антитела, защищающие от заразы. Напомним, сутками ранее врачи сделали 13 400 инъекций – почти вдвое меньше.

Всего к утру пятницы 19 ноября, число привитых жителей Воронежской области приблизилось к 1,1 миллиону – точнее, их сейчас 1 075 458. Из них обе части прививки сделали 944 196 человек.

Стабильно на две тысячи каждые сутки повышается число наших земляков, прошедших ревакцинацию. К началу дня четверга, 18 ноября, их было 114 457, теперь же стало 116 634.