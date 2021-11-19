Воронежцев предупредили о сильном ветре

В такую погоду лучше посидеть дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

В региональном ГУ МЧС сообщили о получении предупреждения от Воронежского гидрометцентра о сильном ветре. В субботу, 20 ноября, возможны порывы до 20 м/c. Не везде, как выражаются синоптики, местами по Воронежской области.

В такую погоду лучше держаться подальше от крыш, деревьев, плохо закрепленных конструкций. Не срочную поездку на автомобиле также можно отложить. Тем более, что сильный ветер, по прогнозам синоптиков, будет сопровождаться снегом с дождем. А, значит, и видимость на дороге будет сильно осложнена, и асфальт будет скользким.