В Воронеже пошел первый снег

Пока снег покрыл землю совсем чуть-чуть. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 19 ноября, впервые осенью 2021 года в Воронеже днем снег покрыл землю достаточно плотным слоем. До этого перепархивали снежинки. Порой земля немного белела ночью. Но днем снегопад, пусть и небольшой, случился в первый раз.

Синоптики отмечают, что обычно первый достаточно сильный снег ложится на землю в Воронеже не позже 7 ноября. Так что на этот раз он запоздал Метеорологи прогнозируют, что уже в субботу, 20 ноября, днем будет +6 градусов, и снег будет, не долетая до земли, превращаться в дождь. А 21-го при +5 ливень смоет белый покров с земли. Впрочем, уже 23 ноября снова похолодает до нуля.