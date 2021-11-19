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Общество19 ноября 2021 7:35

В Воронеже пошел первый снег

В этом году он лег на землю достаточно поздно
Юрий КОЗЛОВ
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Пока снег покрыл землю совсем чуть-чуть.

Пока снег покрыл землю совсем чуть-чуть.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 19 ноября, впервые осенью 2021 года в Воронеже днем снег покрыл землю достаточно плотным слоем. До этого перепархивали снежинки. Порой земля немного белела ночью. Но днем снегопад, пусть и небольшой, случился в первый раз.

Синоптики отмечают, что обычно первый достаточно сильный снег ложится на землю в Воронеже не позже 7 ноября. Так что на этот раз он запоздал Метеорологи прогнозируют, что уже в субботу, 20 ноября, днем будет +6 градусов, и снег будет, не долетая до земли, превращаться в дождь. А 21-го при +5 ливень смоет белый покров с земли. Впрочем, уже 23 ноября снова похолодает до нуля.