В Воронеже пропала 15-летняя девочка

Ксении Костиной нет дома уже четвертые сутки. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что в Северном микрорайоне ушла в школу 15 ноября и до сих пор не вернулась домой 15-летняя Ксения Костина. На звонки она не отвечает. Родные девочки беспокоятся – ее телефон недоступен.

Приметы Ксении Костиной: рост 164 сантиметра, среднего телосложения, длинные каштановые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в черную куртку, голубые джинсы, обута в черные кожаные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Ксения, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения). В поисках нужна помощь добровольцев.