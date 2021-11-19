В Воронеже 75-летняя автоледи сбила на «зебре» 14-летнего школьника

Подростка, сбитого пенсионеркой, на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В четверг, 18 ноября, в 14.10 в микрорайоне Шилово у дома № 3 на улице Теплоэнергетиков произошло ДТП, в котором пострадал школьник. По данным ГИБДД, 75-летняя жительница Воронежа, управлявшая автомобилем «Chery», ехала со стороны Острогожской в направлении улицы 41 Пограничного полка. Пенсионерка почему-то не остановила машину перед «зеброй» без светофора. А в это время дорогу переходил 14-летний подросток. Он получил травмы, потребовалась госпитализация. Полицейские разбираются, почему пожилая женщина за рулем так грубо нарушила правила.

- Всего 18 ноября в Воронежской области случилось 132 ДТП, из них 106 – в Воронеже, 19 – на дорогах в районах и 7 – на федеральных трассах. В пяти авариях получили травмы пять человек, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Задержаны 14 пьяных водителей и еще 13 выехавших на встречную полосу.