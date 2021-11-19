В райцентре Воронежской области сгорел грузовик

С пожаром справились быстро. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В четверг, 18 ноября, около 23 часов в поселке Таловая на улице Пирогова случился пожар.

- В 22.56 в местную дежурную часть сообщили о том, что загорелся грузовик «Foton». На место ЧП выехали четыре наших специалиста на одной пожарной машине. Огонь потушили быстро. Полностью пожар ликвидировали уже в 23.03. Пламя успело сильно повредить кабину грузовика. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.