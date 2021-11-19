Губернатор Воронежской области заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Александр Гусев: "Предприниматели должны понимать, что жизни людей важнее прибыли". Фото: с портала правительства Воронежской области.

В четверг, 18 ноября, губернатор Александр Гусев заявил на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о стабилизации ситуации:

- Разница между выздоровевшими и вновь заболевшими начала достигать 1,5 тысяч человек. И если мы в пике имели общее количество заболевших больше 44 тысяч, то сейчас это уже менее 30 тысяч человек. Эти улучшения - результат ограничений, которые мы вводили, и которые воронежцы исполняли. Надеюсь, тенденция к улучшению продолжится.

Главный санитарный врач Воронежской области Игорь Механтьев сообщил о снижении числа заболеваний среди взрослых: от 18 до 39 лет — на 4%, людей старше 65 лет — на 10%. Чаще всего болеют работники сфер торговли, образования, транспорта и сельского хозяйства.

Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков рассказал, что уменьшилось количество пневмоний и их тяжелых форм, ставших результатом осложнения ковида, — на 21,4%. Количество коек для больных коронавирусом сократили до 6 170. В первую очередь, их убрали из кардиологических отделений. Там сейчас снова ведут плановый прием пациентов.

Александр Гусев поручил увеличить темпы тестирования жителей области на ковид. И высказался по поводу QR-кодов:

- Когда несколько десятков человек в день умирают, нужно задуматься, а не являются ли те, кто выступает за их отмену, способствующими гибели пациентов? Мы будем аккуратно отменять ограничения. Предприниматели должны понимать, что жизни людей важнее прибыли.