Полицейские задержали пьяного водителя, устроившего ДТП с ребенком в Воронежской области

Скриншот видео. Подслушано, Россошь.

В Россоши сотрудники полиции на двух автомобилях ДПС 18 ноября пытались догнать пьяного водителя, устроившего ДТП. Останавливаться нарушитель не собирался и по дороге еще и устроил ДТП с иномаркой, в которой находился ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как пояснили в главке, сотрудники ДПС потребовали водителя ВАЗ-2110 остановиться. Тот не отреагировал, поэтому стражи порядка пустились за ним в погоню. Возле дома № 9 в переулке Шмидта мужчину удалось задержать. В ходе преследования нарушитель столкнулся с «Хэндай», которым управляла девушка.

Очевидцы, опубликовавшие фото и видео задержания в сообществе «Подслушано. Россошь» пишут, что в иномарке еще находился ребенок.