В Воронеже оштрафовали 18-летнего дрифтера, который едва не сбил пешеходов на переходе

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Сотрудники ГИБДД оштрафовали 18 летнего воронежца, который на ВАЗ-2115 устроил дрифт на пешеходном переходе в районе остановки «Танеева» на Левом берегу. Видео разместили очевидцы в соцсетях. Горожан возмутило, что парень развернул свою машину на 180 градусов. Эта информация помогла стражам порядка найти нарушителя. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 18 ноября.

Инцидент произошел 14 ноября около 9.30 на улице Новосибирской. При этом дрифтер, выполняя свой маневр «управляемого заноса», чудом не зацепил трех пешеходов, переходящих в этот момент проезжую часть.

В полиции рассказали, что водитель нарушил правила, не уступив дорогу пешеходам. Молодого человека привлекли в административной ответственности по ст. 12.18 КоАП, оштрафовав на 1,5 тысячи рублей.