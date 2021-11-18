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Общество18 ноября 2021 15:48

В Воронежской области часть сельской школы закрыли из-за антисанитарии

В помещениях не сделан ремонт, поэтому невозможно провести дезинфекцию
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Таловском районе на 90 суток приостановили работу нескольких помещений в Есиповской средней общеобразовательной школе. Причиной тому стали санитарно-эпидемиологические нарушения, которые выявили при проверке сотрудники Роспотребнадзора. Контроль за их устранением взяла на себя местная прокуратура. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона 18 ноября.

Санврачи обнаружили дефекты в здании школы: отслоения штукатурки, следы протеканий, трещины в стенах. Они не позволяли провести полноценную дезинфекцию, что могло создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

– В настоящее время учебный процесс организован без использования помещений, где выявлены нарушения, - пояснили в облпрокуратуре.