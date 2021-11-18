В Воронеже 9-летнего ребенка без маски выгнали из магазина

В Воронеже 9-летнему мальчику без маски отказались продать хлеб в сетевом продуктовом магазине. Ребенка послали родители, но у него не оказалось средства индивидуальной защиты. Об этом рассказал его отец в группе «Мой и твой Воронеж» во «ВКонтакте» вчера, 17 ноября.

После того, как сын пришел из магазина без хлеба, он решил сам нагрянуть туда с инспекцией.

По словам родителя, он послал мальчика в магазин «Пятерочка», расположенный по адресу: Лизюкова, 50. На кассе мальчика попросили надеть маску, однако ее у ребенка при себе не оказалось. Из-за этого сотрудник магазина отправил его восвояси. Мужчину возмутило, что не ребенку не предложили средство индивидуальной защиты, а сами кассиры носят маски с нарушениями.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса на территории региона еще с 12 мая 2020 года ввели масочный режим в общественных местах, в том числе магазинах. С тех пор его никто не отменял.

Этой осенью врачи стали бить тревогу – ковидом стали болеть дети. В результате вторую четверть в воронежских школах учеников вне классных кабинетов обязали носить маски.