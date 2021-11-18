В Воронеже вымогателя поймали на двух крупных кражах

Полицейским помог поймать вора бдительный охранник бизнес-центра. Фото: из архива «КП»

В ноябре 35-летний воронежец написал в полицию заявление о том, что из его «ГАЗели», припаркованной на проспекте Труда, украли сумку с деньгами. Случилось это среди бела дня. Водитель припарковал машину и отошел на несколько минут. Вору этого было достаточно, чтобы утащить оставленную на сиденье сумку с лежавшими там 12 тысячами рублей.

Полицейские выяснили, что вор приехал на «Ниссане». А еще до этого охранник бизнес-центра на проспекте Труда позвонил и сообщил, что в здание зашел незнакомец, который ведет себя подозрительно. Приехавшему на вызов участковому мужчина не смог объяснить, зачем он пришел в офисное здание. Страж порядка задержал его и доставил в отдел полиции. Во время обыска у незваного гостя бизнес-центра нашли ключи и документы на разыскиваемый «Ниссан».

Мужчина признал свою вину в краже из «ГАЗели» и был задержан. Вором оказался ранее судимый за вымогательство 33-летний воронежец. Кроме того, полицейские выяснили, что он же похитил крупную сумму из офиса, расположенного в том же здании бизнес-центра, в котором его задержали. Июльским утром он зашел туда, убедился, что пока в комнате никого нет, нашел в шкафу 142 тысячи рублей и украл их.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.