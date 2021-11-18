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Общество18 ноября 2021 14:12

QR-код с медотводом от вакцинации воронежцам станут распечатывать в МФЦ не раньше февраля 2022 года

Сейчас можно пользоваться справкой о медицинском отводе из поликлиники
Евгения ФРОЛОВА

В областном учреждении «Мои документы» воронежцев пока не будут выдавать на бумажном носителе сертификат с QR-кодом о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19, разочарование. Распечатывать они ее могут только в следующем году. Об этом сообщили 17 ноября в учреждении.

Там сослались на приказ Минздрава РФ от 12 ноября. Согласно ему, такой сертификат начнет формироваться только с 1 февраля 2022 года.

Сейчас воронежцы могут пользоваться справкой о медицинском отводе от прививки против ковида. Она выдается в поликлинике лечащим врачом.

Вчера головной офис МФЦ призвал не занимать очередь на распечатку QR-кодов о вакцинации тех воронежцев, кто может сделать это самостоятельно. Днем ранее горожане просто штурмовали центры. За день за бумажным документом обратились 6 тысяч человек.