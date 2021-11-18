Воронежцы снова пожаловались на переполненные маршрутки

кадр с видео. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео переполненной маршрутки. Автор поста, а также многочисленные комментарии позволяют говорить, что проблема, возникшая во время локдауна, когда необдуманно сократили число пассажирских автобусов на маршрутах до 66% от их обычного числа, а потом увеличили до 75%, никуда не делась. Хотя, возможно, и стала менее острой. По-прежнему в общественный транспорт порой трудно сесть, а уж о социальной дистанции, так необходимой в период пандемии, в нем чаще всего и речи быть не может.

В администрации Воронежа тем не менее считают, что в целом держат ситуацию под контролем:

- К сожалению, ряд ограничений по коронавирусу сейчас продолжают действовать, и пассажиропоток еще не восстановился до средних показателей в обычный будний день. Поэтому мониторинг работы транспорта продолжается и выпуск по-прежнему оперативно корректируют. На наиболее востребованных направлениях (магистральных), таких, как, например, №№ 9, 49, автобусов меньше точно не стало. Порой их на линию выпускают даже больше, чем до пика пандемии. Мониторинг работы общественного транспорта будет продолжаться. При увеличении пассажиропотока (или его возвращении к средним показателям), число автобусов и троллейбусов на линии тоже будет увеличиваться.