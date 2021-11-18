Пять лет колонии дали воронежцу, выстрелившему в живот 4-летнему мальчику

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Советский райсуд поставил точку в уголовном деле, возбужденном по факту шокировавшего горожан преступления. 42-летний воронежец без всяких видимых причин выстрелил в живот четырехлетнему мальчику. На следствии и на суде мужчина вину свою так и не признал. Но суд посчитал доказательства весомыми и приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима, сообщили в суде.

Напомним, ЧП произошло вечером 20 июня 2019 года в микрорайоне «Тепличный» в гаражном кооперативе «Донской». Двое детей под присмотром родителей резвились возле гаражей. По версии следствия, это и стало причиной раздражительности мужчины. Он схватил пневматическую винтовку и выстрелил, пуля попала одному из малышей в живот. Ребенка госпитализировали. Пуля пробила ему кишечник в двух местах и мальчика пришлось продолжительное время кормить через капельницу.

Мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Однако видеокамеры зафиксировали этот момент. Было возбуждено уголовное дело. Длилось судебное разбирательство более двух лет. Из-за пандемии коронавируса его рассмотрение откладывали и завершилось оно суровым приговором. В прокуратуре области добавили, что виновным мужчину признали по «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.