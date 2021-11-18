Хранившая наркотики в сумочке жительница Воронежской области отделалась условным сроком

Суд признал 33-летнюю женщину виновной в соответствии с ч.1 ст.228 УК РФ. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Во время судебного заседания выяснилось, что в июне 2020 года жительница Бутурлиновки получила от знакомого мужчины в качестве угощения два бумажных свертка с наркотическим средством а-пирролидиновалерофенон (а-РVР), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,34 грамма.

- Она стала хранить свертки в своей женской сумочке в салоне автомобиля «Ниссан Х-Трейл» для личного потребления, без цели сбыта, - отмечает пресс-служба райсуда.

Суд признал 33-летнюю женщину виновной в соответствии с ч.1 ст.228 УК РФ. Ей назначали наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Приговор суда вступил в законную силу.