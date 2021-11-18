В Воронежской области двое мужчин пытались своровать 400-килограммовый кусок металла

Злоумышленники хотели сдать на почти полтонны металла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Павловского района 1990-го и 1996-го годов рождения будут судить в соответствии с ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ – покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от них обстоятельствам.

В августе этого года А. находился на рабочем месте на территории одного из предприятий, где увидел звено трака гусеничной ленты от экскаватора (вес 415 кг). В начале сентября А. позвонил своему знакомому Д. и предложил совершить кражу.

В вечернее время мужчины приехали к месту работы А. на автомобиле «ВАЗ» с прицепом и, при помощи обнаруженных обрезков трубы, попытались погрузить кусок металла. Но вовремя подоспевший охранник помешал им совершить кражу.