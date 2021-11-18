В Воронеже из-за QR-кодов появилась новая профессия

Скоро охранников могут сменить контролеры входов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за массового введения QR-кодов в Воронеже появилась новая профессия. Называется она «контролер входа». О поиске людей на эту вакансию сообщила администрация ТРК «Арена» на сайте вакансий HeadHunter.

Контролер входа должен будет заниматься проверкой QR-кодов у посетителей торгового центра, а также держать постоянный контакт с охраной и администрацией. График работы: двое суток через двое. Зарплата небогатая – 20 тысяч рублей. При этом от соискателя, понятное дело, требуют хорошую коммуникабельность и умение разрешать конфликты. Да еще и опыт работы с людьми от одного года до трех лет.

Напомним, едва ли не повсеместное введение QR-кодов в Воронеже стартовало в октябре после резкого увеличения числа заболеваний коронавирусом. Непривитые горожане теперь, по идее, могут свободно ходить только в продуктовые магазины и в аптеки. А также пойти помолиться в храм, чтобы эпидемия коронавируса поскорее закончилась.