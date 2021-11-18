Под Воронежем женщина пырнула ножом своего сожителя

В отделе полиции ранее судимая дама полностью признала свою вину. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть ОМВД России по Новоусманскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен 38-летний местный житель.

Полицейские выяснили, что в вечернее время потерпевший со своей 41-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире, расположенной на улице Ленина в Новой Усмани. Между ними разгорелся словесный конфликт. Злоумышленница взяла кухонный нож и пырнула его в грудь мужчине, после чего вызвала медиков.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, которая ранее уже была судима по статьям 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Во время обыска полицейские обнаружили орудие преступления, а также одежду со следами крови. В отделе полиции дама полностью признала свою вину. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания, а впереди ее ждет суд.

- В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ей грозит до десяти лет лишения свободы, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.