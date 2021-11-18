В воронежских больницах умерло еще 42 пациента с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области от коронавируса на утро 18 ноября скончались еще 42 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Общее число жертв с начала пандемии выросло до 8 171. Также сданные тесты подтвердили болезнь еще у 746 пациентов.

Между тем, региональные власти заявили, что количество тяжелых случаев в области становится меньше. Из-за этого стали сворачивать койки в ковид-стационарах. На утро четверга в больницах на лечении находятся 4 496 пациентов с коронавирусом.