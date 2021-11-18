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Общество18 ноября 2021 10:46

В воронежских больницах умерло еще 42 пациента с коронавирусом

Общее число жертв страшной болезни достигло 8 171
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области от коронавируса на утро 18 ноября скончались еще 42 человека. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Общее число жертв с начала пандемии выросло до 8 171. Также сданные тесты подтвердили болезнь еще у 746 пациентов.

Между тем, региональные власти заявили, что количество тяжелых случаев в области становится меньше. Из-за этого стали сворачивать койки в ковид-стационарах. На утро четверга в больницах на лечении находятся 4 496 пациентов с коронавирусом.