В Воронежском заповеднике поймали браконьера с сетями

Фото с сайта Воронежского заповедника

Инспекторы Воронежского заповедника во время осмотров поймы реки Воронеж в пределах охраняемой территории обнаружили установленные в воде средства браконьерского лова рыбы: две сети и «телевизоры».

А в ночь на 1 ноября задержали и самого рыбака: он оказался жителем поселка Рамонь. Мужчину поймали с поличным – на нем был костюм для подводной охоты. На нарушителя составили административный протокол и передали полиции.

- Напоминаем, что инспекторами Воронежского заповедника в круглосуточном режиме осуществляется охрана территории заповедника и заказника Воронежский, предусмотрено так же скрытное патрулирование, выставление засад, - сообщили в заповеднике. -Сотрудники оснащены фотоловушками, тепловизионными приборами, способными видеть на дальнем расстоянии, квадракоптерами и другими современными техническими средствами.

Если вы стали свидетелем браконьерства на охраняемой территории, сообщайте о нарушителях на круглосуточный телефон +7 (473) 269-44-85.