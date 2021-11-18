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Общество18 ноября 2021 10:09

В школе Воронежской области после распыления газового баллончика пострадали дети

Некоторым потребовалась помощь медиков
Евгения ФРОЛОВА

Инцидент произошел в школе № 10 в Лисках. После распыления газового баллончика одним из старшеклассников пострадали школьники. Происшествие случилось 17 ноября. Об этом сообщили родители учащихся в соцсетях.

Едкий запах распространился по зданию учебного заведения, школьников экстренно вывели на улицу. Родители также уточнили, что приезжала скорая помощь, детей проверили на предмет получения ожогов. Некоторым была оказана помощь.

Региональное управление образования взяло инцидент на особый контроль. А у ученика, распылившего баллончик, и его родителей состоялся разговор с директором.