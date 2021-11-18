Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 120 тысяч рублей

Следуя инструкциям афериста, потерпевшая проследовала в отделение банка, сняла со счета 120 тысяч рублей и перевела их на указанные реквизиты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Накануне в полицию обратилась 69-летняя жительница Воронежа. Потерпевшая сообщила, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора злоумышленник пояснил, что денежные средства подверглись несанкционированному списанию.

Для защиты сбережений лжесотрудник банка предложил безотлагательно снять денежные средства с расчетного счета и перевести на созданный для защиты от преступных посягательств безопасный счет.

Следуя инструкциям афериста, потерпевшая проследовала в отделение банка, сняла со счета 120 тысяч рублей и перевела их на указанные реквизиты. После завершения банковской операции телефонный разговор был прерван.

- Всего за минувшие сутки в Воронежской области мошенник поживились на более чем 650 тысяч рублей, обманув 13 жителей региона, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными при получении какой-либо информации из недостоверных источников, не сообщать свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет банка неизвестным людям, в том числе сотрудникам финансовых учреждений, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях.