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Общество18 ноября 2021 9:34

Еще у 746 жителей Воронежской области нашли COVID-19

Общее число зараженных уже превысило 168 тысяч
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки ковид подтвердился у 746 пациентов. Общее число зараженных за время пандемии достигло 168 282. Статистикой поделился региональный оперштаб в четверг, 18 ноября.

Накануне суточный прирост коронавирусных больных составил практически столько же – 747 человек. Как ранее констатировал Роспотребнадзор, заболеваемость в области постепенно пошла на спад, хотя и небольшими темпами.

Также за минувшие 24 часа выздоровело 126 человек.

В связи с этим стало меньше госпитализаций. Постепенно в медучреждениях стали сворачивать ковидные койки.