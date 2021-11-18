Еще у 746 жителей Воронежской области нашли COVID-19

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки ковид подтвердился у 746 пациентов. Общее число зараженных за время пандемии достигло 168 282. Статистикой поделился региональный оперштаб в четверг, 18 ноября.

Накануне суточный прирост коронавирусных больных составил практически столько же – 747 человек. Как ранее констатировал Роспотребнадзор, заболеваемость в области постепенно пошла на спад, хотя и небольшими темпами.

Также за минувшие 24 часа выздоровело 126 человек.

В связи с этим стало меньше госпитализаций. Постепенно в медучреждениях стали сворачивать ковидные койки.