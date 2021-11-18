Из Воронежа в Стамбул авиакомпания Nordwind Airlines открыла зимнюю программу

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту имени Петра Первого рассказали, что в конце осени откроют новую полетную программу из Воронежа в Стамбул. В Турцию можно будет попасть самолетами Nordwind Airlines с 30 ноября.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что расписание полетов уже согласовано. В один из самых крупнейших городов Турции будут летать чартеры. Самолет Boeing 737-800 вмещает 189 пассажиров.

Также в аэропорту добавили, что минимальная стоимость билета в одну сторону составит 4 843 рубля.

Кроме того, этой зимой можно будет улететь авиарейсами в Анталью, Баку, Ереван, Ош, Стамбул, Худжанд, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.