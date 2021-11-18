Под Воронежем юноша избил соседа черенком от лопаты, вазой и кастрюлей, а потом стрельнул в него из винтовки

Следственный эксперимент. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 20-летнего жителя Каширского района. Его обвиняют в убийстве и краже.

По данным следствия, 20 июня на улице 2-я Пятилетка села Рогачевка Новоусманского района молодой человек в доме своей матери выпивал с соседями. Он поругался с 33-летним сыном соседки. И начал избивать его руками и ногами и не только. Мужчине достались удары черенком от лопаты, вазой, подлокотником и кастрюлей. Взбешенный юноша потом еще и взял в чулане винтовку и несколько раз выстрелил в своего обидчика. От побоев и огнестрельных ран сосед умер, не дождавшись скорой. В тот же день 20-летний житель Каширского района еще и совершил кражу. Он похитил у матери убитого им мужчины четыре тысячи рублей и мобильный телефон, стоивший примерно тысячу рублей.

Следователи работают на месте преступления. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- В ходе следствия молодой человек, ранее неоднократно судимый за кражи, частично признал вину, его арестовали. Вину рецидивиста подтверждают показания свидетелей и матери погибшего мужчины, заключения судебных экспертиз, протоколы осмотров и выемок, иных следственных действий, – сообщил и.о. руководителя Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Шустов.