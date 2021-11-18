Епархия подала в суд на мэрию Воронежа за храм в отдаленном районе

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Необычный иск предстоит рассматривать в Арбитражном суде Воронежской области. Епархия подала в суд на мэрию Воронежа. Претензии церковных деятелей состоят в том, что в микрорайоне Краснолесный на станции Графская, который по странному стечению обстоятельств в 90-е годы отнесли к черте столицы Черноземья, не могут оформить право собственности на храм святого Филарета Московского.

По версии местных священнослужителей, в 2012 году в городской администрации выделили участок на улице Генерала Лохматикова под строительство храма. Его возвели на деньги жителей поселка и других людей, жертвовавших на благую цель. В итоге храм возвели на площади 521 квадратный метр.

Однако в мэрии сообщили, что, по их данным, земельный участок под храмом не относится к муниципальному имуществу.

- Мы предполагаем, что не идет речь и том, что муниципалитет каким-то образом нарушил чьи-то права, - заявили в управлении информации городской администрации. - К тому же по известной из открытых источников информации сторонами по делу выступают и другие ведомства. После ознакомления со всеми материалами официальный представитель администрации в суде обозначит позицию органа местного самоуправления в той части, которая касается его компетенции.