В Воронеже отремонтировали 70-летний многоквартирный дом

В ходе ремонта фасада были заделаны образовавшиеся в стенах трещины, восстановлены украшающие дом рустовка и другие декоративные элементы. Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

В Воронеже завершен комплексный ремонт дома №30А по улице Достоевского. Двухэтажное здание 1951 года постройки ни разу капитально не ремонтировалось. За семьдесят лет эксплуатации крыша и внутридомовые инженерные коммуникации достигли критической степени износа.

Каждый сильный дождь грозил жителям верхнего этажа очередным потопом, проржавевшие трубы давно пребывали в аварийном состоянии и в любой момент могли стать причиной коммунальной катастрофы. Фасад тоже представлял собой удручающее зрелище: старое штукатурное покрытие облупилось почти до кирпича, а в стенах образовались трещины.

- Теперь на двухэтажке появилась новая крыша, которой теперь не страшны ливни и снегопады, - информирует телеграм-канал Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона.

Вместо изношенных водопроводных и канализационных труб в доме проложены современные и надежные коммуникации. Появилась в здании и новая система электроснабжения.

В ходе ремонта фасада были заделаны образовавшиеся в стенах трещины, восстановлены украшающие дом рустовка и другие декоративные элементы.