В Воронеже «ВАЗ» насмерть сбил женщину

Пострадавшая получила телесные повреждения и по пути в больницу скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне примерно в 19:20 в Воронеже у дома № 111 по ул. Матросова 74-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь по ул. Матросова со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Острогожская, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину, которая пересекала проезжую часть дороги перпендикулярно слева направо.

В результате ДТП пострадавшая, личность которой не установлена, получила телесные повреждения и по пути в больницу скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личность погибшей, а также все обстоятельства и причины происшествия.