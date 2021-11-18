В Воронеже медсестры рассказали о закрытии ковидного корпуса в роддоме № 2

Видимо, скоро роддом № 2 возвратится к обычному режиму работы. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» медсестры городского роддома № 2 разместили пост, в котором сообщили о закрытии ковидного корпуса, работавшего у них с 21 сентября. Туда направляли и беременных женщин с коронавирусом и просто тяжелобольных людей. Здание уже продезинфицировали.

- А вот и мы без масок, - подписала фото автор поста Елена Иванова.

Напомним, из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса под лечение от коронавируса отдали родильные отделения Богучарской, Поворинской и Семилукской районных больниц, а также воронежский роддом № 3. Беременных женщин тогда разместили в других медучреждениях. Пока о возврате трех районных больниц и роддома № 3 к обычному режиму работы не сообщают.