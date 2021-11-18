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Общество18 ноября 2021 7:27

В Воронеже умер заместитель начальника отдела Центральной управы

Коллеги отмечают, что Андрей Китаев «горел» на работе
Олег КУЗНЕЦОВ
Андрей Китаев.

Андрей Китаев.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Во вторник, 16 ноября, умер 37-летний заместитель начальника отдела управы Центрального района Андрей Китаев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Андрей Китаев много лет работал в сфере благоустройства Воронежа. В 2018 году он перешел на муниципальную службу в управе Центрального района в отделе благоустройства, содержания территории и автодорог.

- Андрей Юрьевич отличался исключительным трудолюбием, «горел» на работе, был настоящим профессионалом своего дела. Благодаря своим знаниям, опыту, целеустремленности, морально-этическим принципам пользовался у коллег и горожан заслуженным авторитетом и уважением, - отмечают коллеги в некрологе.

Сотрудники управы Центрального района выражают соболезнования родным и близким покойного.