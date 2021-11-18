В Воронеже маршрутный автобус № 90 столкнулся с «Опелем»

В результате ДТП иномарку отбросило в дорожное ограждение. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 7:00 в Воронеже у дома № 14 на улице Плехановская столкнулись автомобиль «Опель Мокка» под управлением 40-летней местной жительницы и автобус «МАЗ» (маршрут № 90), за рулем которого находился 24-летний местный житель.

В результате ДТП иномарку отбросило в дорожное ограждение. Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.