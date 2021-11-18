Воронежцы смогут поддержать «Буран»

Игры состоятся 21-го, 23-го и 27-го ноября с тюменским «Рубином», московской «Звездой» и «Югрой» их Ханты-Мансийска соответственно. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

Предстоящую домашнюю серию матчей в рамках ВХЛ воронежский «Буран» проведет с болельщиками на трибунах.

Правда, максимально допустимая заполняемость ДС «Юбилейный» - 50 процентов. Также на входе нужно предъявить один из следующих документов:

- сертификат о вакцинации против COVID-19/QR-код на электронном или бумажном носителе; - сертификат о профилактических прививках против COVID-19; - документ, подтверждающий медицинские противопоказаниях к вакцинации; - справка/ QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 календарных месяцев; - отрицательный результат ПЦР, проведенный не позднее, чем за 72 часа с момента исследования.

Лица, не достигшие 18 лет, могут посетить мероприятие только в сопровождении законных представителей, у которых есть один из документов, указанных выше.

Игры состоятся 21-го, 23-го и 27-го ноября с тюменским «Рубином», московской «Звездой» и «Югрой» их Ханты-Мансийска соответственно.

Напомним, что «Буран» переживает худший период в этом сезоне. Команда впервые с ноября 2020 года проиграла пять матчей кряду.