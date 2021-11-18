За две кражи житель Воронежской области получил условный срок

Приговор в законную силу не вступил. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кантемировского района приговорен к лишению свободы на два года условно за две кражи, которые он совершил в августе этого года. На протяжении двух дней (18-го и 19-го) он проникал в квартиры.

В первом случае он забрался в помещение через форточку, и похитил печную плиту и металлическую кровать. А на следующий день проник в дом, сорвав металлическим прутом навесной замок. Из квартиры он стащил печное оборудование.

Общий ущерб составил 9800 рублей.

В итоге районный суд признал его виновным в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.