Воронежский «Факел» проиграл тольятинскому «Акрону», но остался на втором месте

с сайта ФК "Акрон". Фото: другой источник.

Матч в городе Жигулевск Самарской области против «Акрона» из Тольятти выдался для «Факела» неудачным. Вроде все шло как всегда, воронежцы много владели мячом, но 13 минута стала для них несчастливой. Судья посчитал, что Неманья Пейчинович сбил игрока «Акрона», и Константин Базелюк, в свое время поигравший за ЦСКА (правда, без особого успеха), ударил точно в правый угол – 1:0.

Во втором тайме «Факел» пытался переломить ход встречи в свою пользу, но по-настоящему острых моментов у ворот «Акрона» было немного. А на 84 минуте защита воронежцев зевнула Карима Гираева, и ему удался близкий к идеальному удар. Мяч влетел в ворота почти в самую «девятку». У Ильи Свинова не было шансов спасти команду. Зато он это сделал вскоре после очередного удара Гираева. Он был не настолько хорош, и Илья сумел отбить мяч на угловой. Увы, это только спасло «Факел» от разгрома.

Резюме: «Факел» явно чувствует себя некомфортно, если пропускает первым, и часто бывает бессилен против контратак команд, которые ведут в счете. Там было, например, с тем же нижнекамским «Нефтехимиком» в гостях. Тогда все закончилось разгромом – 0:3. 21 ноября эти же команды встречаются в Воронеже. Начнется матч в 16.00. Чтобы справиться с «Нефтехимиком», идущим сейчас на четвертом месте с 40 очками после домашней нулевой ничьей с калининградской «Балтикой», надо подтянуть игровую дисциплину в защите и придумывать больше острых продолжений в атаках.

«Факел», несмотря на поражение, пока остается вторым. Московские торпедовцы в гостях против «Олимпа-Долгопрудный» устроили голевую перестрелку – 3:3 и завоевали лишь одно очко. Теперь у них их поровну с «Факелом» - 43, но меньше побед. «Оренбург» дома победил томскую «Томь» - 2:1 и вновь оторвался от преследователей. У уральцев теперь 47 очков.