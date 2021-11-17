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Звезды17 ноября 2021 17:11

Воронежцам покажут спектакль о зависимостях

Постановку создал Новый театр
Ярослав ИВАНОВ

27 ноября Новый театр покажет воронежцам премьеру. Труппа создала документальный спектакль «Болезнь, которой нет». Постановка основана на реальных историях людей, выздоравливающих от химической зависимости. Над проектом начали работать в июле 2021 года. Одновременно прошли съемки документального фильма, в которых приняли участие зависимые люди.

- Главная цель проекта - изменение отношения к болезни «зависимость». Важно помнить, что выход есть, люди выздоравливают, и что зависимый - это, в первую очередь, человек, который нуждается в помощи, - отметили постановщики.

Премьера начнется в 19.00 в Дома актера. В рамках проекта состоится три некоммерческих показа.