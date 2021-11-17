Воронежцам покажут спектакль о зависимостях

27 ноября Новый театр покажет воронежцам премьеру. Труппа создала документальный спектакль «Болезнь, которой нет». Постановка основана на реальных историях людей, выздоравливающих от химической зависимости. Над проектом начали работать в июле 2021 года. Одновременно прошли съемки документального фильма, в которых приняли участие зависимые люди.

- Главная цель проекта - изменение отношения к болезни «зависимость». Важно помнить, что выход есть, люди выздоравливают, и что зависимый - это, в первую очередь, человек, который нуждается в помощи, - отметили постановщики.

Премьера начнется в 19.00 в Дома актера. В рамках проекта состоится три некоммерческих показа.