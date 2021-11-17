В Воронеже еще семь переходов оборудуют подсветкой

Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика для освещения семи городских переходов. Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, необходимо оснастить «зебры» специальными гобо-проекторами - они проецируют дорожную разметку, обеспечивая видимость перехода в любую погоду и время суток. На оборудование такими устройствами выделяют первоначально 3,3 млн рублей. Заявки от претендентов принимают до 23 ноября, электронный аукцион пройдет 25-го числа.

Гобо-проекторы собираются на пешеходных переходах на ул. Перхоровича, 6, ул. Шендрикова, 7, ул. Куйбышева, 23, ул. Электровозная, 12, ул. Арбатская, 89, ул. Молодогвардейцев, 8, ул. Богдана Хмельницкого, 34.

Ранее такие подсветки появились на переходах на улице Переверткина и в Шилово.