Тело 65-летнего воронежца нашли под Липецком во дворе приятеля, к которому он приехал в гости

Тело 65-летнего воронежца, которого искали с 19 октября, обнаружили 16 ноября в Липецкой области. Там и задержали убившего его приятеля.

В конце октября в полицию обратился воронежец: пропал отец, 12 октября уехал на к знакомому в Липецкую область, с тех пор на связь не выходил. Под подозрение попал приятель, к которому уехал мужчина. Когда 65-летнего жителя Задонского района задержали, он признался, что вместе с прибывшим приятелем они выполняли хозяйственные работы и выпивали в селе Яблоново. В процессе мужчины поругались, хозяин выстрелил в гостя из ружья, а потом еще ударил топором по шее. А потом вырыл во дворе дома яму и закопал погибшего, засыпав место листвой и накрыв несколькими листами шифера.

Теперь ему придется ответить за убийство, следователи возбудили уголовное дело.