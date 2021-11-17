Убивший воронежскую учительницу житель Луганска купил нож за пару часов до нападения

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Следователи готовы передать в суд уголовное дело 31-летнего Артема Селютина, убившего в начале года учительницу. Его обвиняют по двум статьям - убийство, сопряженное с разбоем, и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Преступление, случившееся 2 февраля 2021 года, шокировало воронежцев своим зверством. Уроженец Луганска в половине восьмого вечера возле перехода у кафе «Рица» напал на учительницу математики школы №1 Наталью Тушинскую, возвращавшуюся домой с занятий. Преступник многократно ударил несчастную женщину ножом, забрал телефон, ценности и сумку с 10 тысячами рублей и ушел через лес к магазину «Пятерочка».

Как выяснили следователи, уроженец Луганска прибыл в Воронеж за пару часов до преступления и купил нож, чтобы было с чем напасть на прохожих.

- 31-летний мужчина около 17 часов прибыл на рейсовом автобусе из Липецка на остановку «Военный городок». В это время мужчина решил совершить разбойное нападение, для чего приобрел в расположенном поблизости магазине кухонный нож, проследовал в сторону лесного массива, расположенного вблизи одного из кафе на Московском проспекте Воронежа, где стал наблюдать за прохожими. Около 19.30 минут увидев шедшую мимо ранее не знакомую женщину, разговаривавшую по телефону, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на нее и нанес ей не менее 16 ножевых ранений, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Несмотря на то, что убийца около 23 часов того же дня покинул пределы Воронежской области на рейсовом автобусе, он оставил много следов. Время убийства смогли зафиксировать, поскольку в этот момент Наталья Тушинская разговаривала по телефону с коллегой и успела крикнуть, что ее убивают. Селютина смогли поймать по следам и записям камер видеонаблюдения, на которых он засветился после убийства.

фото voronezh.sledcom.ru

- Следователи и криминалисты изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения, тарификацию телефонных соединений, провели исследования по изъятым на месте преступления отпечаткам подошв обуви и следам биологического происхождения. Всего провели 13 экспертиз. Совокупность полученных данных и позволила установить подозреваемого, который был объявлен в федеральный розыск, а 10 февраля задержан в Ростовской области, - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Андрей Шевелев.

Обвиняемому грозит пожизненное заключение.

Зверское убийство учительницы - далеко не первое преступление Селютина. В Луганске он с подельником ограбил и убил старушку, с ним же отправил на тот свет двух собутыльников. Потом криминальная пара переехала в Россию, устроилась на сортировку почты в один из московских аэропортов. Там Селютин только воровал вещи из посылок. В столице он долго не усидел. Поехал по провинции. В Ельце и Липецке он грабил женщин. А потом приехал в Воронеж, где под нож преступника попала Наталья Тушинская.