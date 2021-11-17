За пандемию 20 воронежских медиков умерли от коронавируса, заразившись на работе

Региональный департамент здравоохранения сообщил, сколько медиков умерли после заражения коронавирусом на работе. За пандемию от ковида в Воронежской области скончались 20 врачей и медсестер.

Родственникам умерших выплатили компенсации по 2,75 млн рублей. Выплаты производят только после проверки специальной комиссией, подтвердившей, что медработник заразился ковидом именно на работе, а не в бытовых ситуациях.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ, всего по данным страховым случаям выплатили 55,05 млн рублей.

Напомним, недавно в список памяти умерших от ковида медработников попали еще два человека из Воронежской области