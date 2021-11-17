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Здоровье17 ноября 2021 15:03

За пандемию 20 воронежских медиков умерли от коронавируса, заразившись на работе

Их родственникам выплатили по 2,75 млн рублей
Ярослав ИВАНОВ

Региональный департамент здравоохранения сообщил, сколько медиков умерли после заражения коронавирусом на работе. За пандемию от ковида в Воронежской области скончались 20 врачей и медсестер.

Родственникам умерших выплатили компенсации по 2,75 млн рублей. Выплаты производят только после проверки специальной комиссией, подтвердившей, что медработник заразился ковидом именно на работе, а не в бытовых ситуациях.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования РФ, всего по данным страховым случаям выплатили 55,05 млн рублей.

Напомним, недавно в список памяти умерших от ковида медработников попали еще два человека из Воронежской области