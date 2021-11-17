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Происшествия17 ноября 2021 13:53

Поймали мошенника, который развел воронежца на 26 тысяч за несуществующие автозапчасти

Наш земляк хотел купить товар по интернету, но остался без денег
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские полицейские отследили дистанционного мошенника, который развел жителя столицы Черноземья на 26 тысяч рублей. Инцидент произошел еще три года назад.

Воронежец в октябре 2018 года увидел в интернете объявление о продаже автомобильных запчастей по привлекательной стоимости. Разместивший объявление мужчина пояснил покупателю, что организует доставку запчастей и пришлет трэк-номер для отслеживания поставки после внесенной на расчетный счет оплаты товара. Воронежец перевел по указанным реквизитам более 26 тысяч рублей, после чего объявление с сайта исчезло, а номер телефона продавца оказался недоступен.

Оперативники установили личность подозреваемого. Неоднократно судимого за совершение аналогичных преступлений 33-летнего жителя Казани задержали в Татарстане при содействии местных коллег. Рецидивист признался, что разместил объявление о продаже запчастей с целью обогащения. Деньги потратил, а номер мобильного телефона сменил, скрываясь от потерпевшего и сотрудников полиции.

За мошенничество ему грозит до пяти лет заключения.