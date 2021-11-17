В воронежских больницах лечатся 4 659 заболевших ковидом

По состоянию на утро 17 ноября, в ковидных стационарах Воронежской области находятся 4 659 заболевших. На сегодняшний день развернуто 6 450 коронавирусных коек, заразившихся COVID-19 лечат в стационарах 52 медицинских учреждений и в одном учреждении соцзащиты, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Эпидобстановка в регионе по-прежнему тревожная: в день положительные тесты приходят более 700 пациентам. Многие переносят ковид тяжело. За минувшие сутки умерли от осложнений коронавируса 64 пациента.