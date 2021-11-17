В Воронеже возобновил работу центр диагностики постковидных осложнений

Центр диагностики постковидных осложнений после вынужденного перерыва продолжил работать. Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.

Возобновил свою работу центр диагностики постковидных осложнений, организованный на базе областного консультативно-диагностического центра. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве напомнили, что с 25 октября это медучреждение было временно перепрофилировано в Центр помощи заболевшим COVID-19.

Теперь же, когда число заболеваний коронавирусом медленно, но вроде бы достаточно верно, начало сокращаться, специалисты центра снова смогут заниматься реабилитацией воронежцев. Помощь пациентам, перенесшим ковид, там оказывают пульмонологи, кардиологи, неврологи, эндокринологи и психотерапевт. В центр направляют граждан со всех поликлиник города и области. Их прием ведут по адресу: улица Фридриха Энгельса, 80.