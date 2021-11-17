Воронежцам разъяснили, кому нельзя колоть вакцину «Спутник Лайт»

"Спутник Лайт" могут получить только ранее переболевшие коронавирусом либо уже привитые "Спутником V" или другой вакциной. Фото: Андрей АБРАМОВ

В региональном департаменте здравоохранения разъяснили, кто может получить прививку вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». В отличие от «Спутника V» ее колят всего один раз. Поэтому для многих, в том числе и совсем не прививавшихся жителей Воронежской области, она выглядела приоритетным вариантом. Тем более, что ранее существовавшие перебои с ее поставкой вроде бы остались в прошлом – на днях в наш регион поступили 45,6 тысяч доз этой вакцины.

Однако медики заявили, что предназначен «Спутник Лайт» только для ранее переболевших коронавирусом и уже привитых от него. Тем, кто делает прививку впервые, он не подходит. Потому что его введение не позволяет в случае заражения обеспечить мощный иммунный ответ организма. Соответствующие рекомендации направлены во все медучреждения области, поэтому требовать сделать вакцину «Спутник Лайт» как первую прививку от COVID-19 бессмысленно.