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Общество17 ноября 2021 12:35

Воронежцам разъяснили, кому нельзя колоть вакцину «Спутник Лайт»

Ее не введут тем, кто еще совсем не делал прививок от коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
"Спутник Лайт" могут получить только ранее переболевшие коронавирусом либо уже привитые "Спутником V" или другой вакциной.

"Спутник Лайт" могут получить только ранее переболевшие коронавирусом либо уже привитые "Спутником V" или другой вакциной.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В региональном департаменте здравоохранения разъяснили, кто может получить прививку вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». В отличие от «Спутника V» ее колят всего один раз. Поэтому для многих, в том числе и совсем не прививавшихся жителей Воронежской области, она выглядела приоритетным вариантом. Тем более, что ранее существовавшие перебои с ее поставкой вроде бы остались в прошлом – на днях в наш регион поступили 45,6 тысяч доз этой вакцины.

Однако медики заявили, что предназначен «Спутник Лайт» только для ранее переболевших коронавирусом и уже привитых от него. Тем, кто делает прививку впервые, он не подходит. Потому что его введение не позволяет в случае заражения обеспечить мощный иммунный ответ организма. Соответствующие рекомендации направлены во все медучреждения области, поэтому требовать сделать вакцину «Спутник Лайт» как первую прививку от COVID-19 бессмысленно.