Воронежский опорный университет продлил «дистант» до конца ноября

Во время "дистанта" можно в процессе учебы и пообщаться со своими домашними любимцами. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Формат работы опорного университета будет ровно таким, каким его рекомендовали сделать в региональном оперштабе. То есть, лекции будут проходить онлайн, а практические и лабораторные занятия очно.

Антон Ходунов отметил, что за это время как раз смогут скорректировать расписание, чтобы не допускать большое скопление студентов, что чревато риском заражения. К тому же еще одна неделя пригодится для того, чтобы еще больше учащихся и преподавателей сделали прививку от коронавируса. По данным проректора, вакцинацию прошли уже большинство сотрудников и студентов вуза.

Напомним, воронежские вузы призвали продлить дистанционный формат обучения и после 22 ноября (ранее его собирались вводить до этой даты) в региональном оперштабе. Со схожей рекомендацией выступили и в Министерстве образования России. Однако пока только в ВГТУ сообщили о продлении «дистанта».